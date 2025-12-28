Ρεπορτάζ του BBC εξηγεί τον λόγο για τον οποίο τα «Κεράσια» θα προσπαθήσουν να καθυστερήσουν τη μετακίνηση του Γκανέζου στη Σίτι.

Η μεταγραφή του Αντουάν Σεμένιο στη Μάντσεστερ Σίτι μοιάζει πλέον υπόθεση ωρών, με τον winger της Μπόρνμουθ να έχει επιλέξει τους «πολίτες», παρά το έντονο ενδιαφέρον από τους κορυφαίους συλλόγους της Premier League.

Οι γαλάζιοι του Μάντσεστερ δεν έχουν παρά να καταβάλλουν τη ρήτρα αποδέσμευσης, ύψους 70 εκατ. ευρώ, που έχει ισχύ μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου του 2026.

Πάντως, φαίνεται πως «τα κεράσια» επιθυμούν να καθυστερήσουν λίγο αυτή τη μετακίνηση, και ο λόγος δεν αφορά τα οικονομικά (σσ να εκπνεύσει η διορία και να ζητήσουν υψηλότερο ποσό). Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, οι ιθύνοντες της Μπόρνμουθ θέλουν να κρατήσουν τον Σεμένιο μέχρι και τις 7 Γενάρη, καθώς έως τότε αντιμετωπίζουν όλες τις... μεγάλες ομάδες του Λονδίνου.

Την Τσέλσι στις 30 Δεκεμβρίου, την Άρσεναλ στις 3 Ιανουαρίου και την Τότεναμ στις 7 του μήνα, με τον Άντονι Ιραόλα να επιθυμεί την παρουσία του Γκανέζου που μετράει 8 γκολ και 3 ασίστ σε 18 παιχνίδια. Τονίζεται πάντως πως ο 25χρονος θέλει το θέμα να λήξει άμεσα, με τις επόμενες ώρες άκρως καθοριστικές.