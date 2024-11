Η περίπτωση του Έντερσον εξετάζεται σοβαρά από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία ενδέχεται να κινηθεί για την απόκτησή του ακόμα και τον προσεχή Ιανουάριο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπαίνει και πρακτικά στην εποχή Ρούμπεν Αμορίμ, με τον Πορτογάλο να κάθεται για πρώτη φορά στον πάγκο των Κόκκινων Διαβόλων στο ματς απέναντι στην Ίπσουιτς (24/11, 18:30).

Ο 39χρονος manager έχει μπροστά του απαιτητικό έργο στο «Ολντ Τράφορντ» κι εκτός από την άμεση αγωνιστική βελτίωση καλείται να αναδιαρθρώσει σε βάθος χρόνου το ρόστερ της Γιουνάιτεντ σύμφωνα πάντα με τα δικά του «θέλω».

Έτσι, η μεταγραφική περίοδος τόσο του επόμενου καλοκαιριού όσο και του προσεχούς χειμώνα αναμένονται με ξεχωριστό ενδιαφέρον και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζονται ήδη σοβαρά για τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας ακούει στο όνομα Έντερσον.

Ο λόγος για τον Βραζιλιάνο μέσο της Αταλάντα, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού «Sky Sports» χαίρει υψηλής εκτίμησης από τους ιθύνοντες του κλαμπ και θεωρείται πως κουμπώνει ιδανικά στο προφίλ του παίκτη που δεδομένα ψάχνει ο Αμορίμ, έχοντας την ικανότητα να υποστηρίξει όλες τις θέσεις του άξονα.

Για τους λόγους αυτούς η Γιουνάιτεντ ενδέχεται να κάνει κίνηση για την απόκτησή του από τον Ιανουάριο κιόλας, αν και δεν πρόκειται πάντως για την πιο εύκολη περίπτωση καθώς ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 2027 με χρηματιστηριακή αξία στα 40 εκατ. ευρώ. Και είναι γνωστό το τελευταίο διάστημα πως η Γιουνάιτεντ θέλει να μειώσει τα μεταγραφικά της έξοδα μετά την άκρως δαπανηρή εποχή Τεν Χαγκ.

Ο 25χρονος μέσος των Μπεργκαμάσκι αποκτήθηκε το 2022 από τη Σαλερνιτάνα αντί 22,9 εκατομμυρίων ευρώ κι έχει καθιερωθεί στο σύνολο του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, συμβάλλοντας τα μέγιστα την περασμένη σεζόν για την κατάκτηση του Europa League. Η εξαιρετική του χρονιά τού χάρισε, μάλιστα και το εισιτήριο για την εθνική Βραζιλίας, με την οποία έκανε ντεμπούτο τον περασμένο Ιούνιο σε φιλικό κι εν τέλει συμπεριλήφθηκε και στην αποστολή της για το Κόπα Αμέρικα.

