Μειωμένο θα είναι το μπάτζετ του Ρούμπεν Αμορίμ για τις πρώτες του μεταγραφικές κινήσεις στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λόγω της καλοκαιρινής... σπατάλης από τον Έρικ Τεν Χαγκ.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει ανακοινωθεί από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εδώ και δύο εβδομάδες και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στον πάγκο των Κόκκινων Διαβόλων την Κυριακή απέναντι στην Ίπσουιτς (24/11).

Με το μεταγραφικό «παζάρι» του Ιανουαρίου να πλησιάζει, ο Αμορίμ σκέφτεται ήδη τις πρώτες του κινήσεις στον τομέα των μεταγραφών και τις προσθήκες που θα χρειαστεί να κάνει στην ομάδα.

Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρει η «Telegraph», το μπάτζετ που θα έχει στη διάθεσή του αναμένεται να είναι μειωμένο και αυτό λόγω του διόλου αμελητέου ποσού που δαπάνησε ο σύλλογος το περασμένο καλοκαίρι υπό τον Έρικ Τεν Χαγκ, με τις μεταγραφές του Ολλανδού να κοστίζουν στο ταμείο της Γιουνάιτεντ περίπου 215 εκατ. ευρώ.

Προσθήκες όπως αυτές των Ζέρκζι, Ουγκάρτε και Ντε Λιχτ που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει τα μέγιστα, όπως και εκείνη του Γιορό που ακόμη δεν έχει αγωνιστεί εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού που αποκόμισε το καλοκαίρι.

𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Ruben Amorim to work with modest budget as Man Utd aim to end transfer churn#TelegraphFootball | #MUFC