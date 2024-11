Αμορίμ: «Πιστεύω ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη Γιουνάιτεντ»

Ο Ρούμπεν Αμόριμ υποστήριξε ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να ανατρέψει την κατάσταση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να οδηγήσει την ομάδα ξανά σε επιτυχίες.

Ο Ρούμπεν Αμόριμ εξέφρασε με απόλυτη βεβαιότητα την πίστη του στις δυνατότητές του να αναστρέψει την κατάσταση που επικρατεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 13η θέση της Premier League.

«Πείτε με αφελή, αλλά πιστεύω ότι είμαι ο σωστός άνθρωπος τη σωστή στιγμή. Πιστεύω πραγματικά ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος», δήλωσε αρχικά ο 39χρονος τεχνικός των Reds.

Παρά τις μόλις δύο προπονήσεις με τη νέα του ομάδα λόγω του διεθνούς διαλείμματος, ο Ρούμπεν Αμόριμ υποσχέθηκε ότι οι φίλαθλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα δουν βελτιώσεις στην απόδοση της ομάδας στην επικείμενη αναμέτρηση με την Ίπσουιτς(24/11): «Απλά πράγματα νομίζω. Χάνουμε την μπάλα πολύ συχνά. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο να τρέχουμε πίσω και πρέπει να είμαστε πολύ καλοί στις λεπτομέρειες. Είναι τα μικρά πράγματα, πρέπει να βελτιώσουμε τα μικρά πράγματα. Κατανοώντας τα μικρά πράγματα, νομίζω ότι είναι αυτό στο οποίο είμαι καλός»

Ο Πορτογάλος προπονητής συνέχισε τονίζοντας ότι έχει την ίδια νοοτροπία με τον σύλλογο: «Είμαι λίγο ονειροπόλος και πιστεύω στον εαυτό μου και στον σύλλογο. Έχουμε την ίδια ιδέα και την ίδια νοοτροπία. Πιστεύω πραγματικά στους παίκτες, ξέρω ότι εσείς (ΜΜΕ) δεν πιστεύετε πολλά, αλλά εγώ πιστεύω. Θέλω να δοκιμάσω νέα πράγματα. Εσείς δεν πιστεύετε ότι είναι δυνατό, εγώ το πιστεύω».

Rúben Amorim: “Call me naive, but I believe I am the right guy at the right time. I truly believe I am the right guy”.



“I am a little bit a dreamer and I believe in myself, in the club. We have the same idea and mindset”.



