Άσχημα είναι τα νέα για την Άρσεναλ, καθώς ο Μικέλ Αρτέτα επιβεβαίωσε ότι ο Μπεν Γουάιτ θα απουσιάσει τους επόμενους μήνες, αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο.

Πλήγμα για την Άρσεναλ και τον Μικέλ Αρτέτα αποτελεί ο τραυματισμός του Μπεν Γουάιτ, ο οποίος χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου κατά τη διάρκεια της διακοπής των πρωταθλημάτων.

Ο Ισπανός τεχνικός επιβεβαίωσε ότι ο 27χρονος μπακ θα μείνει εκτός δράσης για μήνες, καθώς της επέμβασης στο γόνατό του έπεται μία μακρά περίοδος αποθεραπείας και ανάρρωσης.

Ο Γουάιτ που αποτελεί ένα από τα σημαντικά «γρανάζια» της Άρσεναλ την τελευταία διετία, ταλαιπωρείται από συνεχή προβλήματα τη φετινή σεζόν, έχοντας χάσει τα ματς με Λέστερ, Σαουθάμπτον, Μπόλτον και Παρί Σεν Ζερμέν εξαιτίας ενοχλήσεων στο γόνατο.

Arteta confirms that Ben White will be out for a ‘few months’ after undergoing knee surgery 🚨 pic.twitter.com/qrb9jkXbVG