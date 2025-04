Φτηνά τη γλίτωσαν οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης για τους πανηγυρισμούς τους απέναντι στην Ατλέτικο, αφού η UEFA αποφάσισε να μην τους επιβάλλει ποινή αποκλεισμού. Παίζουν με Άρσεναλ Μπαπέ-Ρούντιγκερ.

Μετά τη λήξη του ντέρμπι μεταξύ της Ατλέτικο και της Ρεάλ Μαδρίτης για τους «16» του Champions League, οι παίκτες της Ρεάλ πανηγύρισαν έξαλλα την πρόκριση στα προημιτελικά μέσα στο «Μετροπολιτάνο».

Κάποιοι εξ αυτών προέβησαν ωστόσο σε προκλητικές ενέργειες, με την UEFA να ανοίγει έρευνα για πιθανή παραβίαση του Πειθαρχικού Κανονισμού εις βάρος των Μπαπέ, Ρούντιγκερ, Βινίσιους και Θεμπάγιος. Παρ' όλα αυτά, η καμπάνα δεν... ήχησε για τους τέσσερις παίκτες της Ρεάλ, με την UEFA τελικά να τιμωρεί με χρηματικό πρόστιμο τους Κιλιάν Μπαπέ (40.000 ευρώ), Αντόνιο Ρούντιγκερ (40.000 ευρώ) και Ντάνι Θεμπάγιος (20.000 ευρώ), ενώ ο Βινίσιους έμεινε ατιμώρητος. Αυτό σημαίνει ότι όλοι θα είναι διαθέσιμοι ενόψει της αναμέτρησης με την Άρσεναλ την Τρίτη για το Champions League (08/04, 22:00).

Η UEFA πάντως προειδοποίησε τους Μπαπέ και Ρούντιγκερ, των οποίων οι ενέργειες κρίθηκαν ως πιο σοβαρές για να επιφέρουν ποινή αποκλεισμού, ότι σε περίπτωση που επαναληφθεί το αδίκημα αυτό μέσα σε έναν χρόνο, τότε θα τιμωρηθούν με μία αγωνιστική. Θυμίζουμε ότι ο Γερμανός αμυντικός είχε βάλει χαρακτηριστικά το χέρι του στο λαιμό απευθυνόμενος προς τους φιλάθλους της Ατλέτικο, ο Μπαπέ έκανε μία άσεμνη χειρονομία, ενώ οι Θεμπάγιος και Βινίσιους είχαν έρθει σε αντιπαράθεση με τον κόσμο στις κερκίδες πριν και μετά το τέλος του ματς.

