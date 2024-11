Η Μάντσεστερ Σίτι φιλοδοξεί να κάνει τον Έρλινγκ Χάαλαντ τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της Premier League, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο με εβδομαδιαίες απολαβές ύψους 600.000 ευρώ!

Αισιοδοξία επικρατεί στις τάξεις της Μάντσεστερ Σίτι σχετικά με το μέλλον του Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αγγλία, ο Νορβηγός βρίσκεται κοντά στο να αποδεχθεί νέο συμβόλαιο με την ομάδα του.

Εάν η χρυσή τομή βρεθεί, τότε ο Χάαλαντ θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Premier League, ξεπερνώντας τον συμπαίκτη του Κέβιν Ντε Μπρόινε. Όπως αναφέρει η «Mirror», το νέο συμβόλαιο που προτείνουν οι Citizens θα «χρυσώνει» τον Νορβηγό με περίπου 600.000 ευρώ την εβδομάδα και θα έχει διάρκεια μέχρι τη σεζόν 2028/2029. Αυτό σημαίνει ότι οι ετήσιες απολαβές του ποδοσφαιριστή μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 30 εκατ. ευρώ.

🚨 Manchester City are increasingly confident Erling Haaland will sign a lucrative new deal at the club which would make him the Premier League's top earner.



