Ο Ντέκο «έκλεισε» το μάτι στον Χάαλαντ: «Μόνο αυτός είναι σαν τον Λεβαντόφσκι»

Ο τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, μίλησε για τον Έρλινγκ Χάαλαντ και δήλωσε πως ο Νορβηγός είναι ένας από τους λίγους επιθετικούς που θα μπορούσαν να κάνουν αντίστοιχη δουλειά με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην Μπαρτσελόνα.

Είναι κοινό μυστικό πως ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποτελεί το μεγάλο όνειρο της Μπαρτσελόνα και κυρίως του Τζοάν Λαπόρτα.

Ο διοικητικός ηγέτης της Μπαρτσελόνα έχει πολύ ψηλά στη λίστα του τον Νορβηγό ποδοσφαιριστή και παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος, ο Λαπόρτα εξακολουθεί να ονειρεύεται και να θεωρεί πως μπορεί να φέρει τον Νορβηγό σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι στη Βαρκελώνη.

Ο τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, ο Ντέκο, έκανε τη δική του κίνηση. Ο Πορτογάλος μίλησε για τον Χάαλαντ και τόνισε πως ο Νορβηγός «killer» της Μάντσεστερ Σίτι αποτελεί έναν από τους λίγους φορ του πλανήτη που μοιάζουν με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

«Υπάρχουν μόνο ένας ή δύο επιθετικοί σαν τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και ένας από αυτούς είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ», τόνισε ο Ντέκο σε μια δήλωση με πολύ νόημα...

🚨🔵🔴 Barça director Deco on Erling Haaland: “There are only one/two strikers like our Robert Lewandowski… and Haaland is one of them”. pic.twitter.com/ttKLrGvExP