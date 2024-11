Ορισμένοι οπαδοί της Σέφιλντ Γουένσντεϊ αμαύρωσαν το ντέρμπι κόντρα στη Γιουνάιτεντ, βλασφημώντας τη μνήμη του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ.

Εικόνες ντροπής στην Αγγλία και το ντέρμπι ανάμεσα στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Οι φιλοξενούμενοι οπαδοί που βρέθηκαν στο «Μπράμαλ Λέιν» όχι απλά δεν τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ, αλλά προκάλεσαν με την εμετική συμπεριφορά τους.

This Sheffield Wednesday fan has written “Where’s Baldock” and was showing it to the Sheffield United fans…



Disgusting😡#swfc pic.twitter.com/umP3GTDAia