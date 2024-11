Μαύρη κηλίδα στο βιογραφικό του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος μετά την ήττα της Σίτι από τη Μπραίτον έχασε για πρώτη φορά τέσσερα σερί ματς στην προπονητική του καριέρα.

Η αγωνιστική κατρακύλα συνεχίστηκε για τη Μάντσεστερ Σίτι! Η ομάδα που τα τελευταία χρόνια κατασπαράζει ό,τι βρει στο δρόμο της στην Αγγλία μοιάζει πιο «θνητή» από ποτέ και το ματς στην έδρα της Μπράιτον αποτέλεσε την τελευταία χρονικά απόδειξη για την καθίζηση που βιώνει.

Αν και προηγήθηκε με γκολ του Χάαλαντ η ομάδα του Μάντσεστερ είδε τους γηπεδούχους να ανατρέπουν το σκορ στο β΄μέρος και με το τελικό 2-1 να υποχρεώνουν τους Citizens στην τέταρτη σερί ήττα τους σε όλες τις διοργανώσεις! Ένα αρνητικό σερί που είχαν να δουν από το 2006 σαν κλαμπ, αλλά εντελώς πρωτόγνωρο για τον Πεπ Γκουαρδιόλα!

Για τον Καταλανό τεχνικό άλλωστε είναι η πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα που μετράει τέσσερις σερί ήττες ανεξαρτήτως διοργάνωσης, δείγμα της κατρακύλας που βαραίνει τη Μάντσεστερ Σίτι.

Τη σεζόν 2014-2015 πλησίασε αυτό το αρνητικό ρεκόρ από τον πάγκο της Μπάγερν, όμως η νίκη του με 3-2 επί της Μπαρτσελόνα στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League περιόρισε τις διαδοχικές ήττες των Βαυαρών σε κανονική διάρκεια αγώνα στις τρεις.

Θυμίζουμε πως το σερί ξεκίνησε κόντρα στην Τότεναμ στις 30 Οκτωβρίου για το League Cup, συνεχίστηκε απέναντι στη Μπόρνμουθ στην Premier League, κορυφώθηκε με την βαριά τεσσάρα της Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα για το Champions League, προτού η Μπράιτον δώσει τη χαριστική βολή με την ανατροπή στο «Amex».

1 - Pep Guardiola has lost four games in a row in all competitions for the very first time in his managerial career, while Manchester City have lost four straight games for the first time since August 2006, when Stuart Pearce was manager of the club. Unthinkable. pic.twitter.com/yAnz6ct8dn