Η φοβερή Μπράιτον «τέζαρε» τη Μάντσεστερ Σίτι με δύο γκολ σε πέντε λεπτά και μεγάλη ανατροπή (2-1), για να υποχρεώσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα σε τέταρτη διαδοχική ήττα για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Τότεναμ, Μπόρνμουθ, Σπόρτινγκ και τώρα... Μπράιτον! Βυθισμένη σε κινούμενη άμμο η Μάντσεστερ Σίτι, βιώνει την - ίσως - χειρότερή της περίοδο στην εποχή Γκουαρδιόλα! Άλλωστε, οι διπρόσωποι Σίτιζενς «λύγισαν» και στη νότια Ακτή και για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Καταλανός γνώρισε τέσσερις διαδοχικές ήττες... Η πρωταθλήτρια υποκλίθηκε στο πείσμα και την ορμή των φοβερών Γλάρων του 31χρονου Χίρτσελερ που γύρισαν το ματς με δύο γκολ σε πέντε λεπτά στο φινάλε και «πέταξαν» στην 4η θέση της βαθμολογίας της Premier League. Από την άλλη, οι Σίτιζενς έχασαν νέο έδαφος από την κορυφή και έδωσαν την ευκαιρία στη Λίβερπουλ να ξεφύγει στο +5 με νίκη κόντρα στην Άστον Βίλα (09/11 - 22:00).

What a win for @OfficialBHAFC 🔥



They hand Man City their second consecutive defeat in the Premier League!#BHAMCI pic.twitter.com/oXsJJqVS71