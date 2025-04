Αισιόδοξος ότι ο Φλόριαν Βιρτς θα παραμείνει στη Λεβερκούζεν και μετά το πέρας της σεζόν εμφανίστηκε ο CEO της ομάδας, Φερνάντο Κάρο, παρά το ενδιαφέρον ποου υπάρχει για τον 21χρονο.

Ο «μάγος» της Λεβερκούζεν, Φλόριαν Βιρτς, περιζήτητος στην αγορά και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων, όπως η μεγάλη αντίπαλος της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο τις δύο τελευταίες σεζόν, Μπάγερν Μονάχου.

Παρ' όλα αυτά ο CEO της Λεβερκούζεν, Φερνάντο Κάρο, μίλησε στο «Sky Germany» ξεκαθαρίζοντας ότι οι Ασπιρίνες δεν έχουν έρθει σε επαφή με την Μπάγερν για την υπόθεση του Βιρτς, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι αρκετά πιθανό να παραμείνει στην ομάδα και την επόμενη σεζόν.

🚨⚫️🔴 When asked whether Bayern have already enquired about Florian #Wirtz, Leverkusen CEO Fernando Carro told Sky: “No.”



When asked if Hans Wirtz (father and agent) is speaking to Uli Hoeneß, Carro replied: “You said that. Hans can speak to anyone he wants – it’s not a… pic.twitter.com/tUC3U9DIrN