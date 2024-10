Ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μετά την πρόσληψη του Ρούμπεν Αμορίμ, ενώ «αποκάλυψε» την πρώτη αντίδραση του Έρικ Τεν Χαγκ αφότου απολύθηκε.

Η Μάντσεστερν Γιουνάιτεντ ετοιμάζεται να αλλάξει σελίδα και να πορευτεί με τον Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της, μετά την απομάκρυνση του Έρικ Τεχν Χαγκ από τον σύλλογο.

Παρότι η άφιξη του Πορτογάλου τεχνικού συνεπάγεται παράλληλα και αλλαγές προσώπων, ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ δήλωσε πως θέλει να συνεχίσει στην ομάδα. Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής των Κόκκινων Διαβόλων είχε προσληφθεί το καλοκαίρι ως βοηθός του Τεν Χαγκ, ενώ πλέον έχει αναλάβει χρέη υπηρεσιακού προπονητή στη Γιουνάιτεντ. Μάλιστα, στο πρώτο του ματς ως τέτοιος, οδήγησε την ομάδα στη νίκη απέναντι στη Λέστερ (30/10, 5-2) για το League Cup.

«Έχω μεγάλο κίνητρο να παραμείνω εδώ και να βοηθήσω τον σύλλογο να πάει μπροστά, αυτός είναι ο απόλυτος στόχος μου. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μόλις έρθει ο καινούριος προπονητής και υπογράψει», σχολίασε ο Φαν Νίστελροϊ, ο οποίος ανέφερε ότι πριν το ντεμπούτο του ως προπονητής της Γιουνάιτεντ συνομίλησε με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Ruud Van Nistelrooy says he wants to return to being assistant manager at Manchester United once Ruben Amorim is appointed. #MUFC More from @lauriewhitwell ⬇️ https://t.co/65n78PtVmb

Όσον αφορά τον συμπατριώτη του, Έρικ Τεν Χαγκ, αποκάλυψε πως ήρθε σε επαφή μαζί του την προηγούμενη Δευτέρα (28/10), τονίζοντας πως ο πρώην τεχνικός των Κόκκινων Διαβόλων «νοιάζεται πραγματικά για την ομάδα»:

«Τον είδα την Δευτέρα και μίλησα μαζί του πριν το παιχνίδι με τη Λέστερ. Ένιωσα ότι πραγματικά νοιάζεται για τη Γιουνάιτεντ, αγαπάει και θέλει να πάει αυτή η ομάδα μπροστά. Πονάει που έπρεπε να φύγει, αλλά είναι περήφανος για τα επιτεύγματά του, την κατάκτηση των δύο κυπέλλων», πρόσθεσε ο νυν υπηρεσιακός τεχνικός.

Μάλιστα, ο Τεν Χαγκ έφυγε «κακήν κακώς» για την Ολλανδία και τη γενέτειρά του με ιδιωτική πτήση, λίγο αφότου απολύθηκε, όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ της η «Daily Mail».

Erik Ten Hag is being consoled by his parents in Dutch hometown after flying out of UK on private jet as soon as he was sacked by Manchester United - leaving wife and their three children behind https://t.co/VxLlmh5hlc pic.twitter.com/aZh8Yh4Tla