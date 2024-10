A Bola: «Συμφώνησαν Γιουνάιτεντ και Αμορίμ, ανακοινώνεται τις επόμενες ώρες»

Οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν δει στο πρόσωπο του Ρούμπεν Αμορίμ τον ιδανικό αντικαταστάτη του Τεν Χαγκ, με την «Α Bola» να αναφέρει ότι έχει επέλθει ήδη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του «διαζυγίου» ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Έρικ Τεν Χαγκ, δημοσιεύματα άρχισαν να κάνουν αποκαλύψεις σχετικά με τον αντικαταστάτη του Ολλανδού.

Πρώτα η «Athletic» είχε αναφέρει ότι οι Κόκκινοι Διάβολοι βρίσκονταν σε προχωρημένες επαφές με τον Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος ήταν θετικός απέναντι στο ενδεχόμενο του να αναλάβει τα ηνία των Άγγλων. Πλέον, το θέμα φαίνεται να έχει προχωρήσει, με την «Α Bola» να αποκαλύπτει ότι οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία, κάτι το οποίο πρόκειται να ανακοινωθεί άμεσα.

Η «Talk Sport», μάλιστα, έγραψε ότι ο Αμορίμ είχε συναντηθεί με τον Ντέιβ Μπράιλσφορντ την προηγούμενη εβδομάδα, προκειμένου οι δυό τους να συζητήσουν το σενάριο μιάς πιθανής συνεργασίας.

Ο 39χρονος βρίσκεται στον πάγκο της Σπόρτινγκ Λισαβώνας από το 2020 και μέσα στο διάστημα αυτό έχει κατακτήσει δύο φορές το πρωτάθλημα και δύο το κύπελλο, ενώ το 2022 πήρε με τους παίκτες του και το Super Cup της Πορτογαλίας.

Ο Ίβηρας τεχνικός, σύμφωνα με την ίδια πηγή, φαίνεται να έχει ήδη πει το «ναι» και πρόκειται να αποχωρήσει άμεσα από την ομάδα της Λισαβώνας, αφήνοντάς την στα χέρια του Ζοάο Περέιρα. Επιπλέον, η «Daily Mail» έφερε στο φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή που έχει συμφωνήσει ο Πορτογάλος, λέγοντας ότι οι απολαβές του μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 8 εκατ. ευρώ.

