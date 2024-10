Αντικρουόμενα σενάρια για τις επαφές Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ρούμπεν Αμορίμ, με το «Athletic» να τονίζει πως ο Πορτογάλος είναι δεκτικός μπροστά στην προοπτική της Αγγλίας.

Νωρίτερα δημοσίευμα από τη Γερμανία αποκάλυψε το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Ρούμπεν Αμορίμ, φροντίζοντας ωστόσο να προσθέσει πως ο Πορτογάλος έχει κλείσει για τώρα την πόρτα της Premier League. Λίγη ώρα αργότερα ωστόσο, το «Athletic» με δικές του πληροφορίες παρουσιάζει μια διαφορετική πραγματικότητα.

Το έγκυρο Μέσο τονίζει πως οι Κόκκινοι Διάβολοι συνεχίζουν να δουλεύουν κανονικά πάνω στην πρόσληψη του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος παρουσιάζεται δεκτικός μπροστά στην προοπτική της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Την ίδια ώρα οι Άγγλοι προτίθενται να πληρώσουν τη ρήτρα ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ που υπάρχει στο συμβόλαιό του με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας ώστε να τον φέρουν άμεσα στο Μάντσεστερ.

Την ίδια ώρα ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, επιβεβαιώνει τις επαφές του κλαμπ με την πλευρά του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος έχει ξεπροβάλλει ως φαβορί για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση μετά το τέλος του Έρικ Τεν Χαγκ.

🚨🔴 Manchester United have approached Sporting for Rúben Amorim as he’s the favorite candidate to replace Erik ten Hag.



Talks ongoing, as @TheAthleticFC reports.



Contract terms have also been discussed with Rúben Amorim’s camp in the recent hours. pic.twitter.com/rothTp9FfB