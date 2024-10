Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να τυπώσει μερικά αντίτυπα ακόμα από το match programme του περασμένου αγώνα της το οποίο ήταν αφιερωμένο στην μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Η ομάδα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και οι οπαδοί της τίμησαν δεόντως την μνήμη του αδικοχαμένου πρώην ποδοσφαιριστή τους, Τζορτζ Μπάλντοκ στον Σαββατιάτικο αγώνα τους στο «Μπράμαλ Λέιν» κόντρα στην Στόουκ.

Μία από τις ενέργειες που έκαναν προς την κατεύθυνση αυτή, ήταν πως αφιέρωσαν την έκδοση του match programme του συγκεκριμένου ματς στον Ελληνοάγγλο ποδοσφαιριστή, κάτι που συνάρπασε τους φιλάθλους του κλαμπ, κάνοντάς το πραγματικά ανάρπαστο.

Απόδειξη αυτού η απόφαση που έλαβε η διοίκηση της ομάδας να προχωρήσει στο τύπωμα μερικών ακόμη αντιτύπων για να μπορέσουν να προσφερούν κι άλλα στους οπαδούς της ομάδας, που ήθελαν να έχουν κάτι για να θυμούνται την ημέρα που αφιέρωσαν στον αγαπημένο τους «Starman».

Υπενθυμίζουμε πως ο Τζορτζ Μπάλντοκ αγωνίστηκε στις «λεπίδες» για μία ολόκληρη επταετία (2017-2024).

Due to high demand, the Stoke City edition of UTB (United's official matchday programme) will be reprinted.