Στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ αφιέρωσε ο Κρις Γουάιλντερ τη μεγάλη νίκη της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ απέναντι στη Σέφιλντ Γουένσντεϊ.

Σπουδαία και συγκινητική πρωτοβουλία από τον Κρις Γουάιλντερ, που δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ. Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ πήρε μεγάλο «διπλό» στην έδρα της άσπονδης αντιπάλου της, Σέφιλντ Γουένσντεϊ, και ο προπονητής της αφιέρωσε τη νίκη στον Έλληνα μπακ. Μετά τη λήξη, ο Γουάιλντερ κατευθύνθηκε προς το πέταλο των οπαδών των Blades και ύψωσε στον ουρανό μια φανέλα με το Νο.2 και το όνομα του Μπάλντοκ, συγκινώντας τους φίλους ενός οργανισμού που συνδέθηκε άρρηκτα με τον διεθνή της «γαλανόλευκης» και βίωσε πολύ σκληρά το σοκ του αδόκητου θανάτου του δικού του Starman.

Sheffield United manager Chris Wilder holds aloft a George Baldock shirt as he celebrates his side securing a first Steel City Derby double since 2006. #SUFC | #SWFC | @BBCSheffield pic.twitter.com/8oUwuSpp9q