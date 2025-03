Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ τίμησε με ανάρτησή της στα social media τη μνήμη του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ ανήμερα των γενεθλίων του.

Όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στην Αγγλία κανείς δεν θα ξεχάσει τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Ο Έλληνας διεθνής, που τον Οκτώβρη άφησε αδόκητα την τελευταία του πνοή και βύθισε το ποδόσφαιρο στο πένθος, θα έκλεινε την Κυριακή (09/03) τα 32 του χρόνια. Ανήμερα των γενεθλίων του, η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με την οποία συνδέθηκε άρρηκτα δεν ξέχασε τον δικό της Starman και τίμησε τη μνήμη του, αναρτώντας στα social media ένα video από το πανό με το πρόσωπό του στο φόντο της ελληνικής σημαίας, που παρουσίασαν στο «Bramall Lane» οι παίκτες της, όταν ο Μπάλντοκ έφυγε από τη ζωή. «Σήμερα, τη μέρα που θα έπρεπε να γίνει 32 ετών, θυμόμαστε τον Τζορτζ Μπάλντοκ», έγραψαν οι Blades.

Today we remember George Baldock on what would have been his 32nd birthday ❤️ pic.twitter.com/E1FLnZj3z7