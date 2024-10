Οι Αρχές στην Αυστραλία ανακάλυψαν σακούλες γεμάτες ναρκωτικές ουσίες αξίας 45 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες πάνω τους είχαν σαν ετικέτα τη φιγούρα του Φρανκ Λάμπαρντ!

Έχουμε δει την αφίσα του να διακοσμεί διάφορα σημεία, από γήπεδα μέχρι στάσεις λεωφορείων στην Αγγλία, αλλά πάνω σε σακούλες γεμάτες με ναρκωτικά, ήταν... δύσκολο να το φανταστεί κανείς.

Κι όμως η φωτογραφία του Φρανκ Λάμπαρντ βρέθηκε σαν ετικέτα πάνω σε σακούλες που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση του θανατηφόρου ναρκωτικού «ice meth» στην Αυστραλία, με την Αστυνομία να μένει άναυδη από τα ευρήματα.

Η επιχείρηση των Αρχών κατάφερε να εντοπίσει εμπόρευμα αξίας 45 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο διακινούνταν με τη φωτογραφία του Φρανκ Λάμπαρντ πάνω στις σακούλες, γεγονός που οδήγησε στις Αρχές να πιστεύουν πως ο εγκέφαλος του κυκλώματος είναι οπαδός της Τσέλσι.

Από την πλευρά του ο πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής της Τσέλσι έμεινε άναυδος από τα νέα και δεν είχε λόγια όταν ρωτήθηκε από τη «Sun»:

«Πιθανότατα ξέρετε την απάντησή μου σε αυτό το θέμα. Τι να πω για αυτό; Δεν το γνώριζα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι να πω. Κυριολεκτικά δεν έχω να κάνω το παραμικρό σχόλιο».

Frank Lampard responds after a picture of him from 2017 is found in £38million drugs bust in Australiahttps://t.co/XMTXNKLS8P pic.twitter.com/ov7xKP4cRN