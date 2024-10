Βενγκέρ: «Οι 115 κατηγορίες κατά της Σίτι υποδηλώνουν την ανάγκη αλλαγών στο Financial Fair Play»

Ο Αρσέν Βενγκέρ υποστήριξε ότι οι κανονισμοί του Financial Fair Play στην Premier League χρειάζονται άμεση αναθεώρηση, ώστε να συμβαδίζουν με τις νέες συνθήκες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Με αφορμή τις 115 κατηγορίες της Μάντσεστερ Σίτι, ο Αρσέν Βενγκέρ τόνισε πως το FFP πρέπει να γίνει πιο εύχρηστο και προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες των συλλόγων και της εποχής.

Πιο συγκεκριμένα, ο άλλοτε τεχνικός της Άρσεναλ είπε χαρακτηριστικά: «Θεωρώ ότι οι κανόνες του Financial Fair Play πρέπει να αλλάξουν στην Premier League, επειδή οι ομάδες αντιμετωπίζουν πλέον τον ανταγωνισμό από άλλα πρωταθλήματα, τα οποία έχουν αλλάξει τους κανόνες του FFP. Αυτή τη στιγμή, δεν είναι δυνατόν ένας σύλλογος όπως η Μάντσεστερ Σίτι να κατηγορείται για 115 διαφορετικές παραβάσεις. Δεν το πιστεύω αυτό».

Όσον αφορά τις 115 κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι Σίτιζενς, δήλωσε: «Η Premier League έχει ήδη χάσει μια υπόθεση, την πρώτη υπόθεση εναντίον της. Δεν γνωρίζω τη Σίτι, δεν μπορώ να τους κρίνω. Απλώς πιστεύω ότι 115 διαφορετικές κατηγορίες εναντίον ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου σήμερα μοιάζουν με διεθνή επιτήρηση. Οι κανόνες του Financial Fair Play πρέπει να αλλάξουν και να γίνουν πιο απλοί. Οι ιδιοκτήτες της Σίτι ήρθαν και δεν είχαν ποτέ να αντιμετωπίσουν κανόνες FFP, όπως ούτε και η Τσέλσι. Η Τσέλσι αγόρασε τους παίκτες μου (από την Άρσεναλ) και όχι μόνο επειδή δεν υπήρχαν τότε κανόνες FFP».

“There was no financial fair play when they bought the club”

Arsene Wenger says FFP rules have to be changed in the Premier League. pic.twitter.com/sha5jz1FbX