Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Athletic» η ανανέωση του Πεπ Γκουαρδιόλα με τη Μάντσεστερ Σίτι θα συγκεντρώσει ακόμα περισσότερους πόντους εάν οι «πολίτες» κριθούν ένοχοι για τις 115 παραβάσεις.

Αβέβαιο εξακολουθεί να είναι το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Καταλανός τεχνικός διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και προς το παρόν δεν έχει πάρει κάποια απόφαση για το τι θα κάνει από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Τα σενάρια πάντως δίνουν και παίρνουν. Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του «Athletic» ο Γκουαρδιόλα θα σκεφτεί ακόμα περισσότερο την παραμονή του σε περίπτωση που η Μάντσεστερ Σίτι κριθεί ένοχη για τις 115 παραβάσεις.

Όπως αποκαλύπτει το γνωστό Μέσο, ο Καταλανός έχει δεθεί σε μεγάλο βαθμό με τον σύλλογο και την πόλη και δεν θα ήθελε να αφήσει την ομάδα σε μια τόσο δύσκολη στιγμή. Εάν η αγγλική ομάδα κριθεί ένοχη τότε ο Γκουαρδιόλα θα σκεφτεί ακόμα πιο σοβαρά την παραμονή του και την ανανέωση ώστε να δείξει και με πράξεις την αγάπη που τρέφει για τη Μάντσεστερ Σίτι και τον οργανισμό γενικότερα.

Sources who know Pep Guardiola believe if #ManCity were found guilty and severely punished via the 115 charges, it would make it more likely he would sign a new contract; partly out of defiance and not leaving a club he has come to love in a difficult spot.



[via @TheAthleticFC]