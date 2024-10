Το αστείο του Κώστα Τσιμίκα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των παικτών της Λίβερπουλ σε ζωολογικό κήπο έκανε «πάταγο», με τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ να το εκτιμά... λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους.

Ο Κώστας Τσιμίκας ξεπέρασε τον εαυτό του στο ματς της Λίβερπουλ με τη Λειψία για την 3η αγωνιστική του Champions League, με μια ολοκληρωτική εμφάνιση που του χάρισε το βραβείο του MVP.

Όπως φαίνεται, βέβαια, ο Έλληνας μπακ ήταν... on-fire από την αρχή του ταξιδιού στη γερμανική πόλη, πριν ακόμα πατήσει το χορτάρι της «Red Bull Arena».

Ο «Greek Scouser» δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αποτελεί έναν από τους αγαπημένους «τύπους» των οπαδών των Reds, και το απέδειξε ξανά αυτή τη φορά με ένα αστείο του που έγινε... ανάρπαστο.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες του Άρνε Σλοτ πέρασαν το πρωινό πριν από τον αγώνα με τη Λειψία σε έναν ζωολογικό κήπο της πόλης και με την κάμερα του επίσημου καναλιού να «γράφει», ο Τσιμίκας δεν έχασε την ευκαιρία του.

Μόλις ο Ιμπραΐμα Κονατέ έδειξε στους συμπαίκτες του μια ομάδα από ύαινες, ο «Τσίμι» αμέσως αναρωτήθηκε αν αυτό το «Άινα» που ακούστηκε (η προφορά της λέξης στα αγγλικά) σήμαινε τον... αριστερό μπακ της Νότιγχαμ Φόρεστ ονόματι... Όλα Άινα.

«Αυτός δεν είναι που παίζει αριστερός μπακ στη Φόρεστ;» είπε χαρακτηριστικά και προκάλεσε τα γέλια του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο οποίος εκτίμησε δεόντως το εκούσιο ή ακούσιο αστείο του Έλληνα μπακ.

Trent: “Hyena's there”



Tsimikas: “Aina in the right back off Nottingham Forest no?”



Trent liked that one 😂😂 pic.twitter.com/gkpLyCChRJ