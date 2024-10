Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έγραψε νέα ιστορική σελίδα στη Μάντσεστερ Σίτι, επεκτείνοντας το αήττητο των Πολιτών στα 31 ματς Premier League και ξεπερνώντας έτσι το ρεκόρ που είχε σημειώσει ο ίδιος το 2018.

Η Μάντσεστερ Σίτι γλίτωσε την πρώτη της φετινή ήττα με το «χρυσό» γκολ του Στόουνς στο «Μολινό» απέναντι στη Γουλβς (1-2) και διατηρήθηκε έτσι σε απόσταση βολής από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ, γράφοντας παράλληλα ιστορία.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έμεινε αήττητη για 31ο διαδοχικό παιχνίδι στην Premier League, δίχως να έχει ηττηθεί ακόμα μέσα στο 2024 κι έτσι σημείωσε νέο ρεκόρ συλλόγου ξεπερνώντας αυτό που είχε θέσει στα 30 παιχνίδια το 2018: και πάλι, υπό τις οδηγίες του Καταλανού τεχνικού!

Man City have set a new club record for their longest ever unbeaten run in Premier League history - 31 games.



Pep Guardiola breaks his own record from 2018 😅 pic.twitter.com/FfsU1ZqDgF