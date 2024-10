Η Μάντσεστερ Σίτι φλέρταρε με την απροσδόκητη γκέλα στην έδρα της ουραγού Γουλβς, όμως χάρη στο τέρμα του Στόουνς - που ελέγχθηκε και στο VAR - στην τελευταία φάση του ματς έκανε την ανατροπή και πήρε το πολύτιμο τρίποντο (2-1).

Έφτασε μια «ανάσα» από νέα - απροσδόκητη - απώλεια η Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της ουραγού Γουλβς, αλλά στο τέλος προέταξε το «πρωταθληματικό» της μέταλλο και πήρε το σπουδαίο τρίποντο (2-1) στο «Μολινό». Οι Σίτιζενς ολοκλήρωσαν ακόμα μια ανατροπή φέτος και χάρη στο γκολ του Τζον Στόουνς στο 90+5' πήρε τη νίκη που την ανέβασε, έστω και προσωρινά, στην κορυφή της Premier League!

Με τον ιδανικότερο τρόπο άρχισαν το ματς οι γηπεδούχοι, που μόλις 7' ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ. Η ομάδα του Ο'Νιλ αναπτύχθηκε ταχύτατα από τα δεξιά και ο Λάρσεν νίκησε από την καρδιά της περιοχής τον Έντερσον μετά τη σέντρα του Σεμέδο. Η Σίτι ωστόσο δεν θα μπορούσε να μη βγάλει αντίδραση και άρπαξε τα ηνία του αγώνα. Στα... καπάκια ο Σα είπε εντυπωσιακά «όχι» στο σουτ του Μπερνάρντο Σίλβα και οι Σίτζενς κατασκήνωσαν στο επιθετικό τους τρίτο. Έδειξαν βέβαια κάπως ευάλλωτοι στις μεταβάσεις τους και λίγο έλειψαν να το πληρώσουν στο 19' όταν ο Σεμέδο βγήκε στο τετ α τετ από την κάθετη του Κούνια αλλά δεν τελείωσε τη φάση όπως θα έπρεπε. Η πρωταθλήτρια βέβαια δεν σταμάτησε να πιέζει και στο 33' δικαιώθηκε.

Ο Γκβάρντιολ ξεδίπλωσε την ποιότητά του και με απίστευτο φαλτσαριστό σουτ εκτός περιοχής (και μάλιστα με το... κακό του δεξί πόδι) έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά των διχτυών για την ισοφάριση. Οι κυρίαρχοι Σίτιζενς φλέρταραν με την ανατροπή αλλά στην εκπνοή του πρώτου μέρους ο Σα σταμάτησε με νέα φοβερή επέμβαση τον Σαβίνιο.

Ο ρυθμός του ματς έπεσε στο δεύτερο μέρος και η Μάντσεστερ Σίτι δεν κατάφερε να απειλήσει με την ίδια συχνότητα, πέφτοντας πάνω στο τείχος που είχαν υψώσει οι γηπεδούχοι. Η λύση δεν φαινόταν να έρχεται και η Γουλβς έδειξε να αγκαλιάζει τον δεύτερο βαθμό της στην Premier League, όμως η... τεχνογνωσία και η επιμονή της πρωταθλήτριας έκαναν τη διαφορά. Στην τελευταία φάση του ματς, ο Στόουνς κάρφωσε με το κεφάλι την μπάλα στα δίχτυα από το κόρνερ του Φόντεν και χάρισε τη νίκη. Μια νίκη βέβαια που πέρασε και από το VAR για να αποκτήσει ακόμα πιο δραματική νότα. Αρχικά το γκολ ακυρώθηκε από τον επόπτη, επειδή ο εκτεθειμένος Μπερνάρντο Σίλβα βρισκόταν μπροστά στον Σα τη στιγμή της εκτέλεσης, όμως ο VAR κάλεσε τον Κάβανα να ελέγξει τη φάση. Εκείνος έκρινε πως ο Πορτογάλος δεν επηρεάζει τον συμπατριώτη του κι έδειξε τη σέντρα, δίνοντας το έναυσμα των πανηγυρισμών της απόδρασης της Σίτι.

