Η Άρσεναλ παραμένει επιρρεπής στις κόκκινες κάρτες επί Μίκελ Αρτέτα κι αυτό συνιστά αρνητικό οιωνό για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League.

Το αήττητο της Άρσεναλ στη φετινή Premier League σταμάτησε στην έδρα της Μπόρνμουθ, η οποία νίκησε με 2-0 τους Κανονιέρηδες των δέκα παικτών από το 30ο λεπτό και τους έριξε στο -4 από την κορυφή.

Το έργο της ομάδας του Μίκελ Αρτέτα ήταν εξαρχής δύσκολο από τη στιγμή της αποβολής του σημαντικότερου αμυντικού της, Γουίλιαμ Σαλιμπά, ο οποίος «γκρέμισε» τον Εβανίλσον πριν φύγει μόνος του σε ξεκάθαρη συνθήκη για γκολ και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, τρίτη σε μόλις οκτώ αγώνες για τους Gunners μετά από εκείνες των Ντέκλαν Ράις (κόντρα στην Μπράιτον) και Λεάντρο Τροσάρ (κόντρα στη Σίτι).

Το φαινόμενο των αποβολών δεν είναι νέο για την Άρσεναλ επί ημερών Αρτέτα, καθώς από τον Δεκέμβριο του 2019 όταν και προσλήφθηκε ο Βάσκος μετράει έξι παραπάνω από κάθε άλλη ομάδα της Premier (18, έναντι 13 των Έβερτον και Γουλβς).

No team has picked up more red cards in the Premier League since December 2019 than Arsenal.



Thoughts? Are the Gunners refereed differently or does Mikel Arteta’s side have a discipline problem? pic.twitter.com/GVCY3Ug47p