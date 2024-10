Η Άρσεναλ των δέκα παικτών από το 30' πλήρωσε όλα της τα λάθη από την... άτεγκτη Μπόρνμουθ κι έφυγε από το «Vitality» με το κεφάλι σκυμμένο και το βάρος της πρώτης ήττας στη σεζόν (2-0) στην πλάτη της.

Με τόσα και τέτοια λάθη, με αυτή την εικόνα, η Άρσεναλ δεν θα μπορούσε να βάλει τίποτα παραπάνω από το... κουλούρι στις αποσκευές της. Η Μπόρνμουθ δεν έδειξε οίκτο και τιμώρησε τους Gunners που αγωνίστηκαν με παίκτη λιγότερο για παραπάνω από μια ώρα μετά την απευθείας κόκκινη του Σαλιμπά και τους υποχρέωσε στην πρώτη τους ήττα στη σεζόν (2-0). Έτσι, η ομάδα του Αρτέτα, μετά τη χειρότερη φετινή της εμφάνιση, παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας της Premier League και έδωσε την ευκαιρία σε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι να την αφήσουν στο -4 και το -3 αντίστοιχα, αν επικρατήσουν των Τσέλσι και Γουλβς την Κυριακή (20/10).

