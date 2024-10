Σύμφωνα με την «Daily Mail», η Μάντσεστερ Σίτι θέλει να πουλήσει τον Κάιλ Γουόκερ το ερχόμενο καλοκαίρι, κοστολογώντας τον στις 15 εκατ. λίρες, με την Αλ Αχλί να έχει ήδη εκφράσει ενδιαφέρον.

Ο Κάιλ Γουόκερ, που αποτελεί βασικό μέλος της Μάντσεστερ Σίτι, είναι ο κύριος στόχος της Αλ Αχλί, σύμφωνα με αναφορές της «Daily Mail». Η αξία του ίδιου μπορεί να φτάσει τις 15 εκατ. λίρες, με το συμβόλαιο του 34χρονου να έχει ισχύ για ακόμα δύο χρόνια μιας και την προηγούμενη σεζόν ανανέωσε με τους Πολίτες.

Το περασμένο καλοκαίρι, αγγλικά δημοσιεύματα έλεγαν ότι ο Γουόκερ ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο του να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία, όταν θα έχει κλείσει ο κύκλος του στη Μάντσεστερ Σίτι. Η Αλ Αχλί τον έχει βάλει στο στόχαστρο και επιθυμεί να τον κάνει τον πέμπτο πρώην παίκτη της Premier League που θα βρίσκεται στο ρόστερ της. Οι Citizens δεν σκοπεύουν να επεκτείνουν το συμβόλαιό του, ενώ η άνοδος του Ρίκο Λιούις από τις ακαδημίες του συλλόγου, έχει ανοίξει το δρόμο για την αποχώρηση του 34χρονου.

Ο Γουόκερ είχε προηγουμένως εξετάσει το ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Μπάγερν Μονάχου, αλλά τελικά αποφάσισε να παραμείνει στη Σίτι και στο Νησί για να είναι κοντά στα παιδιά του, ειδικά μετά το οικογενειακό ζήτημα που είχε προκύψει και την ανακοίνωση του χωρισμού από τη γυναίκα του.

