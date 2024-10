Στο «κόλπο» για την απόκτηση του Φλόριαν Βιρτς μπαίνει και η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία «γλυκοκοιτάζει» τον μικρό... μάγο της Λεβερκούζεν.

Ο Φλόριαν Βιρτς δύσκολα θα παραμείνει παίκτης της Μπάγερ Λεβερκούζεν, καθώς όλο και περισσότερα «μεγαθήρια» ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Εντός συνόρων, ο Βιρτς αποτελεί τον κορυφαίο στόχο της Μπάγερν Μονάχου, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη ξεκινήσει τις αρχικές επαφές, αλλά σύμφωνα με το «Sky Sports Germany» η Λεβερκούζεν είναι αποφασισμένη να «μπλοκάρει» την μεταγραφή του στους Βαυαρούς.

Πέρα από την Μπάγερν, και η Ρεάλ Μαδρίτης έχει στη λίστα της τον Βιρτς, ενώ στο παιχνίδι μπαίνει πλέον και η Μάντσεστερ Σίτι, όπως αναφέρει το γερμανικό Μέσο. Μάλιστα, το ενδιαφέρον της είναι αρκετά έντονο, με τους Citizens να προσπαθούν από τώρα να κινήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες.

🚨🆕 Florian #Wirtz is FC Bayern’s top target for the coming summer. Max Eberl has already held initial talks, and Bayern are ready to spend a massive transfer fee ✔️



However, Leverkusen are determined to block a move to Bayern!



From Leverkusen's perspective, Manchester City…