Στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται ο Ρούμπεν Αμορίμ, σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», με τον Πορτογάλο πάντως να είναι στη λίστα και της συμπολίτισσας Σίτι.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ είναι... περιζήτητος στην Αγγλία και οι «σειρήνες» της Premier League τον καλούν.

Παρά το γεγονός ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξακολουθεί να δείχνει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Έρικ Τεν Χαγκ, ο σύλλογος ωστόσο σκέφτεται την επόμενη μέρα, σε περίπτωση που ο Ολλανδός αποτελέσει παρελθόν. Γι' αυτό, όπως αναφέρει το «Sky Sports Germany», οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν στη λίστα των υποψηφίων τους και το όνομα του Ρούμπεν Αμορίμ.

🚨🟢 Ruben #Amorim is not only on the list at Manchester City as a possible replacement for Pep #Guardiola, but Manchester United in particular are also interested in him ✔️#MUFC have already made specific inquiries about him and his situation. The Red Devils want to be… pic.twitter.com/erDLBb0Jhj