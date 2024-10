Ο αρχηγός της Τσέλσι, Ρις Τζέιμς, ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του και θα βρίσκεται στη διάθεση του Έντσο Μαρέσκα τόσο στο ντέρμπι κόντρα στη Λίβερπουλ (20/10), όσο και στο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό για το Conference League (24/10).

Δούλευε σκληρά και μετρούσε αντίστροφα για την επιστροφή του ο Ρις Τζέιμς και πλέον αυτή είναι γεγονός. Όπως ενημέρωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Έντσο Μαρέσκα, ο Άγγλος μπακ έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων και θα είναι διαθέσιμος τόσο για το ντέρμπι της Κυριακής (20/10) απέναντι στη Λίβερπουλ, όσο και για το παιχνίδι του ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Maresca provides an update on Reece James' fitness, ahead of Liverpool (A). 💪