Πεπ Γκουαρδιόλα: «Ο παράγοντας που θα καθορίσει το μέλλον μου στη Σίτι, είναι ο καιρός»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ερωτηθείς για το μέλλον του στη Μάντσεστερ Σίτι, απάντησε με χιούμορ λέγοντας ότι αυτό θα βασιστεί στον... καιρό, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν του ασκείται πίεση από το κλαμπ να αποφασίσει.

Πολλά είναι τα σενάρια σχετικά με το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Πορτογάλος τεχνικός των Citizens, διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και προς το παρόν δεν έχει πάρει κάποια απόφαση για το τι θα κάνει από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε, ο ίδιος απέφυγε να απαντήσει και χρησιμοποίησε το χιούμορ του, λέγοντας ότι η απόφαση που θα πάρει θα εξαρτηθεί από τον καιρό του Μάντσεστερ και το αν αυτός θα αλλάξει.

Επιπλέον, ο 53χρονος κατέστησε σαφές ότι δεν τού έχει ασκηθεί ποτέ πίεση από τη διοίκηση για το θέμα της ανανέωσης, αντίθετα τον έχουν αφήσει να διαλέξει μόνος του το αν θέλει να συνεχίσει να κάθεται στον πάγκο των Πολιτών και την ερχόμενη σεζόν.

😄☔️ Pep Guardiola: "The factor to decide my future at Man City? The weather! I'm waiting for it to change, and after I will take a decision".



"To be honest, the club never put me any pressure to decide. Never ever".



"I'm sure they have options in case I leave, one day". pic.twitter.com/aeDjSx0mNj