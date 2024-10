Ο Μπέκαμ στηρίζει τον Ράτκλιφ: «Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρέπει να δουν ότι νοιάζεται»

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, σχολίασε τις εξελίξεις στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δηλώνοντας ότι συμπαθεί τον Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος μπορεί να φέρει την αλλαγή που χρειάζονται οι Κόκκινοι Διάβολοι.

Εν μέσω μιάς αρκετά ταραχώδους περιόδου βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς η Ineos και ο Τζιμ Ράτκλιφ έχουν αρχίσει να κάνουν περικοπές στα έξοδα, με αποφάσεις που διχάζουν το κοινό των Κόκκινων Διαβόλων. Μία από αυτές ήταν και η διακοπή της συνεργασίας με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, κάτι που δείχνει ότι οι ιθύνοντες είναι ικανοί να το φτάσουν στα άκρα προκειμένου να σώσουν την ομάδα από τη χρεωκοπία.

Μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του συλλόγου, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, δεν θα μπορούσε να μη σχολιάσει τα όσα γίνονται στην πρώην ομάδα του, με τον 49χρονο Άγγλο να λέει την άποψή του στη διαδικτυακή εκπομπή του Ρίο Φέρντιναντ.

«Νομίζω ότι η αλλαγή είναι ξεκάθαρα απαραίτητη. Πολλοί έχουν πει ότι ο σύλλογος χρειάζεται αλλαγή και μια νέα προοπτική για το πώς θα πρέπει να διοικείται και πώς θα λαμβάνονται αποφάσεις. Μου αρέσει πολύ ο Τζιμ. Τον έχω συναντήσει μερικές φορές τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι πρώτα οπαδός και προφανώς ένας σπουδαίος διευθυντής, ένας από τους καλύτερους μάλιστα.

Οι οπαδοί πρέπει να δουν ότι νοιάζεται. Έχουν χάσει την πίστη τους στην ηγεσία τα τελευταία χρόνια. Ελπίζω τα πράγματα να αλλάξουν, αλλά χρειάζεται χρόνος για αυτό. Έχουμε δείξει αρκετή υπομονή ως οπαδοί της Γιουνάιτεντ, αλλά θέλουμε τις παλιές καλές μέρες μας πίσω. Όσο πιο σύντομα, τόσο το καλύτερο», είπε χαρακτηριστικά ο Μπέκαμ.

