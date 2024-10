Η συνάντηση που θα πραγματοποιούσαν οι ομάδες της Premier League αναβλήθηκε, με τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος να ενημερώνει για τη σχετική απόφαση χωρίς να ορίζει νέα ημερομηνία.

Μετά τη δικαίωση της Μάντσετσερ Σίτι στη δικαστική διαμάχη που είχε με την Premier League για τις εμπορικές συμφωνίες, οι διοργανωτές του πρωταθλήματος έκριναν ότι θα έπρεπε να συζητήσουν το θέμα αυτό με όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στη λίγκα.

Η εν λόγω συνάντηση είχε οριστεί για την Πέμπτη (17/10), ωστόσο μετά από ενημέρωση, είναι αναγκαία η αναβολή της. Οι «Times» αναφέρουν ότι δεν θα μπορούσαν να συγκληθούν τα meetings που αφορούν το νομικό και το οικονομικό κομμάτι της σχετικής απόφασης, επομένως δεν υπήρχε λόγος αυτή να διεξαχθεί.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League, Ρίτσαρντ Μάστερς, έγραψε στους συλλόγους προειδοποιώνταςτους ότι μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις σε μια διαδικασία που αρχικά έδειχνε ότι μπορεί να ολοκληρωθεί γρήγορα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η λίγκα θα πάρει «τον απαραίτητο χρόνο για να αναπτύξει τις προτάσεις και το σχέδιο τροποποίησης των κανόνων της που κρίθηκαν παράνομοι, προκειμένου να τους παρουσιάσει στη συνέχεια».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η νέα ημερομηνία της συνάντησης.

