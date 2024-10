Στη σύλληψη ενός πρώην ποδοσφαιριστή της Premier League προχώρησε η αγγλική αστυνομία, λίγο αφού μια γυναίκα κατήγγειλε στις Αρχές πως ο 24χρονος τη βίασε.

Ακόμα μια υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης που αναδύεται στην επιφάνεια του πιο λαμπερού πρωταθλήματος του κόσμου. Όπως μετέδωσε η Daily Mail, το πρωί της Τετάρτης (09/10), η αγγλική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός πρώην ποδοσφαιριστή της Premier League.

Former Premier League and international footballer, 24, is 'arrested on suspicion of raping woman in London hotel' https://t.co/vGfDWvMYFp