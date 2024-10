Η Νότιγχαμ Φόρεστ παρουσίασε το νέο.... ανακαινισμένο προπονητικό της κέντρο μετά από σχετική πρωτοβουλία και επένδυση εκατομμυρίων του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης ονειρεύονται να ανοικοδομήσουν το «City Ground» σε ένα γήπεδο 50 χιλιάδων θέσεων, αλλά μέχρι τότε μπορούν να θαυμάζουν το ανανεωμένο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Έπειτα από πρωτοβουλία του Έλληνα ιδιοκτήτη με επένδυση πολλών εκατομμυρίων οι εργασίες που ξεκίνησαν το καλοκαίρι γύρω από την «Nigel Doughty Academy» ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο, με το σύλλογο να παρουσιάζει το ανακαινισμένο προπονητικό κέντρο. Μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές του εγχειρήματος αφορούσε την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου γυμναστηρίου, μαζί με αίθουσες φυσικής κατάστασης και αποκατάστασης για τους ποδοσφαιριστές.

Παράλληλα υπήρξαν βελτιωτικές εργασίες και στο εσωτερικό των αποδυτηρίων, το οποίο περιλαμβάνει μια ολοκαίνουρια σάουνα, λουτρά παγοθεραπείας και ζεστά μπάνια για τη μυϊκή αποκατάσταση.

Η κουζίνα έχει ανανεωθεί, όπως και το εστιατόριο στο προπονητικό κέντρο, ενώ στον πάνω όροφο τα γραφεία έχουν ανακαινιστεί και επεκταθεί, ώστε να περιλαμβάνουν μια νέα αίθουσα συνεδριάσεων, μια σουίτα εντυπωσιακών χώρων συσκέψεων και μια αίθουσα ανάλυσης βίντεο με άμεση πρόσβαση στο μπαλκόνι για τη μαγνητοσκόπηση των εκπαιδευτικών συνεδριών.

Σε ό,τι αφορά τους εξωτερικούς χώρους ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες γύρω από δυο νέα υβριδικά γήπεδα, τα οποία διαθέτουν ίδια ποιότητα επιφάνειας με τον χλοοτάπητα του «City Ground».

