Ο Τζέιμς ΜάκΑτι υπέγραψε τη δραματική νίκη της Κ21 της Αγγλίας κόντρα στην Ουκρανία και αφιέρωσε τη φοβερή του εμφάνιση στον Τζορτζ Μπάλντοκ, με τον οποίο ήταν πολύ καλοί φίλοι.

Στάθηκε δίπλα του στον πολύ σημαντικό δανεισμό του στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και ο Τζέιμς ΜάκΑτι - μια από τις μεγαλύτερες υποσχέσεις της Μάντσεστερ Σίτι - δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τον Τζορτζ Μπάλντοκ, που άφησε τραγικά την τελευταία του πνοή. Οι δυο τους άλλωστε, παρ'ότι συνυπήρξαν για μια μόνο σεζόν, διατηρούσαν εξαιρετικές σχέσεις και ο 31χρονος Έλληνας βοήθησε τον νεαρό Άγγλο να εξελιχθεί στις Λεπίδες.

James McAtee’s tribute to former Sheffield United teammate George Baldock after scoring for England U21’s tonight. 📸❤️ pic.twitter.com/VG6UKSG8Bn