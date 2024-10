Γουάιλντερ για Μπάλντοκ: «Δεν έμπαινε στα πρωτοσέλιδα, αλλά ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα»

Το εγκώμιο του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ έπλεξε ο σημαντικότερος προπονητής του στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Κρις Γουάιλντερ.

Ακόμα ένας άνθρωπος που μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον Τζορτζ Μπάλντοκ λίγο μετά τον ξαφνικό θάνατο του 31χρονου. Ο Κρις Γουάιλντερ υπήρξε ο σημαντικότερος προπονητής του Έλληνα στον καιρό του στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (έπαιξε 134 παιχνίδια υπό τις οδηγίες του) και δήλωσε συγκλονισμένος από την απώλειά του, πλέκοντας το εγκώμιο του Μπάλντοκ για όσα ήταν μέσα και έξω από το γήπεδο.

«Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος. Πραγματικά, νομίζω ότι φτάνουμε σε εκείνη την ηλικία που πηγαίνουμε σε ολοένα και περισσότερες κηδείες.

Προφανώς στη ζωή σου χάνεις ανθρώπους που αγαπάς και σέβεσαι, αλλά αυτός ο θάνατος είναι κάτι εντελώς διαφορετικό για τον καθένα. Όλοι μας είμαστε απολύτως άναυδοι, είναι πραγματικά τραγικό αυτό.

Δεν ήταν από τους παίκτες που μπαίνουν στα πρωτοσέλιδα αλλά ο Τζορτζ ήταν μία σπουδαία προσωπικότητα, ένας τεράστιος ηγέτης, ένας τεράστιος φάρος πολιτισμού. Ήταν η επιτομή για τα πάντα, εντός και εκτός γηπέδου.

Manager Chris Wilder has shared the following tribute to George Baldock. pic.twitter.com/GFgsh1ggvp