Ο Τζορτζ Μπάλντοκ ήταν κάτι παραπάνω από αγαπητός στο Σέφιλντ και οπαδοί της Γιουνάιτεντ ετοιμάζουν μια σειρά από ειδικές αφιερώσεις εις μνήμην του.

Μαζί με την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, τον ξαφνικό θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ πενθεί και η Αγγλία. Και ειδικά το Σέφιλντ, όπου ο 31χρονος έζησε τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του. Συνδέθηκε άρρηκτα με τη Γιουνάιτεντ και την τοπική κοινωνία και κατέληξε να είναι κάτι παραπάνω από ποδοσφαιριστής για τους οπαδούς των Λεπίδων. Τρανό παράδειγμα η ιστορία του μικρού Χάρβεϊ που μπόρεσε να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο χάρη στον Μπάλντοκ.

If you would like to give money to fund a huge George Baldock flag/banner here is the link 💔https://t.co/qAnBEIJIxl