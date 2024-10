Ο Κρίστιαν Έρικσεν αποκάλυψε σε ιστοσελίδα της Δανίας ότι διανύει την τελευταία του χρονιά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την ομάδα μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν.

Ο Κρίστιαν Έρικσεν φαίνεται πως έχει αποφασίσει να κλείσει τον κύκλο του στη Μάντσεστερ Γιουνάτεντ, ύστερα από δύο χρόνια παρουσίας στο κλαμπ.

Ο 32χρονος χαφ των Κόκκινων Διαβόλων, παραχώρησε συνέντευξη στην ιστοσελίδα «Ekstra Bladet» της Δανίας, όπου αναφέρθηκε στο μέλλον του στους Άγγλους, καθώς και στο αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο «Όλντ Τράφορντ». Βάσει των όσων είπε, η τρέχουσα σεζόν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα και η τελευταία του στο σύλλογο, με τις διαπραγματεύσεις για μία πιθανή ανανέωση να μην έχουν ξεκινήσει καν.

«Κοιτάζοντας πίσω, νομίζω ότι ήταν η σωστή επιλογή το να μείνω αυτό το καλοκαίρι. Η οικογένειά μου είναι μια χαρά, εγώ είμαι μια χαρά και τώρα παίρνω και πάλι χρόνο συμμετοχής. Δεν υπάρχει τίποτα για να παραπονεθώ. Σήμερα κοιτάζω το μέλλον και επικεντρώνομαι στη Γιουνάιτεντ», είχε αναφέρει ο Δανός άσος στο ίδιο δημοσίευμα.

Ο Έρικσεν έγινε κάτοικος του Μάντσεστερ το καλοκαίρι του 2022, ερχόμενος από τη Μπρέντφορντ. Μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιήσει 80 συμμετοχές με τη φανέλα των Κόκκινων Διαβόλων, σκοράροντας έξι γκολ και μοιράζοντας 16 ασίστ.

