Ο Νουσαΐρ Μαζράουι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποβλήθηκε με επιτυχία σε μικροεπέμβαση, αφότου παρουσίασε το πρόβλημα με την αρρυθμία που θα τον θέσει εκτός για κάποιο διάστημα.

Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει γνωστό ότι ο νεοαποκτηθείς παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Νουσαΐρ Μαζράουι, αντιμετωπίζει πρόβλημα καρδιακής αρρυθμίας.

Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να απουσιάσει για τις επόμενες εβδομάδες, καθώς όπως είναι φυσικό δεν του επιτρέπεται να αγωνιστεί. Ο 26χρονος Μαρονικός υποβλήθηκε σε μία μικροεπέμβαση, η οποία ήταν επιτυχημένη, σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα. Έπεται μία περίοδος ανάρρωσης, προτού ο Μαζράουι μπορέσει να επιστρέψει στη δράση με τους Κόκκινους Διαβόλους.

