Ο Νουσαΐρ Μαζράουι έχει τεθεί εκτός δράσης λόγω καρδιακής αρρυθμίας και θα απουσιάσει από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Μαρόκου αλλά και από τη Μάντσεστερ Γιουνάτεντ για τουλάχιστον δύο μήνες.

Ακόμα ένας παίκτης στα pits για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μετά τον Χάρι Μαγκουάιρ και ο έτερος αμυντικός των Κόκκινων Διαβόλων θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης καθώς παρουσίασε πρόβλημα που δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί το επόμενο διάστημα.

Ο Νουσαΐρ Μαζράουι αντικαταστάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης απέναντι στην Άστον Βίλα, για να διαπιστωθεί τελικά ότι έχει καρδιακή αρρυθμία. Πηγές αναφέρουν ότι ο 26χρονος έχει ήδη υποβληθεί σε επέμβαση προκειμένου να διορθωθεί το πρόβλημα, ωστόσο θα μείνει εκτός για τουλάχιστον δύο μήνες.

Ο διεθνής μπακ έχει ιστορικό με καρδιακές παθήσεις, επομένως η επιστροφή του στα γήπεδα θα κριθεί ανάλογα με την κατάστασή του κατά την αποθεραπεία. Επιπλέον, παρά το ότι είχε κληθεί από τον Ρεγκραγκί, ο ίδιος δεν θα ταξιδέψει για να προπονηθεί με το υπόλοιπο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Μαρόκου στο τρέχον break.

