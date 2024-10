Την περίπτωση του Μάρτιν Θουμπιμέντι που βρέθηκε κοντά στη Λίβερπουλ το περασμένο καλοκαίρι φέρεται να παρακολουθεί η Μάντσεστερ Σίτι.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Ρόδρι έχει υποχρεώσει τη Μάντσεστερ Σίτι να ξεκινήσει το «σαφάρι» στην αγορά ενόψει του παζαριού που έρχεται τον Γενάρη. Οι «πολίτες» θέλουν να βρουν έναν ποδοσφαιριστή που θα μπορέσει να καλύψει το μεγάλο κενό του Ισπανού χαφ και σύμφωνα με τα Μέσα από την ιβηρική έχουν «κυκλώσει» το όνομα του Μάρτιν Θουμπιμέντι.

Όπως αναφέρει το «Relevo», η Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να παρακολουθεί στενά την περίπτωση του νεαρού Ισπανού μέσου ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι έφτασε μια ανάσα από τη μεταγραφή του στην Premier League για λογαριασμό της Λίβερπουλ. Η Σίτι φέρεται να είναι πρόθυμη να «σπάσει» τα ταμεία της προκειμένου να αποκτήσει τον Θουμπιμέντι μέσα στον Γενάρη από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ η οποία κατάφερε το καλοκαίρι να πείσει τον 25χρονο να παραμείνει στη χώρα των Βάσκων.

Ο Θουμπιμέντι είχε εξαιρετική εικόνα στο περασμένο Euro με την Ισπανία όποτε χρειάστηκε να αγωνιστεί και ήταν αυτός που αντικατέστησε τον Ρόδρι στο ημίχρονο, όταν ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι λόγω ενοχλήσεων.

