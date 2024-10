Έπειτα από επτά αγωνιστικές η Τσέλσι μετράει ήδη 27 κίτρινες κάρτες στην Premier League και δείχνει έτοιμη να σπάσει το ετήσιο ρεκόρ στη συγκεκριμένη κατηγορία, το οποίο μάλιστα κατέχει η ίδια.

Μπορεί η Νότιγχαμ να ήταν εκείνη που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με παίκτη λιγότερο, ωστόσο η Τσέλσι σε ακόμα ένα παιχνίδι είδε πολλούς από τους ποδοσφαιριστές της να αντικρίζουν κίτρινη κάρτα. Όπως συμβαίνει από την αρχή της σεζόν, η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα δέχτηκε και πάλι αρκετές κάρτες, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με τη Νότιγχαμ έχοντας έξι παίκτες «κιτρινισμένους».

Μέχρι στιγμής η Τσέλσι έχει δεχτεί τον μεγάλο αριθμό των 27 κίτρινων καρτών σε μόλις επτά αγωνιστικές. Πρόκειται φυσικά για έναν αριθμό που προβληματίζει τον Έντσο Μαρέσκα ο οποίος έχει να διαχειριστεί ένα νεανικό ρόστερ που πολλές φορές πέφτει στις παγίδες των αντιπάλων, όπως συνέβη και απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η... φόρα που έχει πάρει η Τσέλσι μπορεί να την οδηγήσει και στο απόλυτο ρεκόρ κίτρινων καρτών στην Premier League το οποίο το κατέχει η ίδια από την περασμένη σεζόν, την οποία ολοκλήρωσε με 105 κίτρινες κάρτες. Εάν οι ποδοσφαιριστές της Τσέλσι δεν πατήσουν φρένο, τότε ενδέχεται να ξεπεράσουν τον συγκεκριμένο αριθμό και να φτάσουν έως και τις 146 κίτρινες κάρτες στο τέλος της σεζόν!

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις 27 κάρτες που έχου δεχτεί οι ποδοσφαιριστές της Τσέλσι, οι 16 έχουν βγει για κάποιο φάουλ, καθώς πολλοί από τους ποδοσφαιριστές του Μαρέσκα έχουν αντικρίσει την κίτρινη λόγω καβγάδων.

Στα επίσης αξιοσημείωτα είναι το γεγονός ότι το φετινό Μπόρνμουθ - Τσέλσι πρόκειται για το παιχνίδι με τις περισσότερες κίτρινες κάρτες στην ιστορία της Premier League, στο οποίο οι «μπλε» δέχτηκαν οκτώ κίτρινες.

11 of Chelsea’s 27 yellow cards this season have been shown for non-fouls. 🤬🟨



Booked players:



Fofana 5

Cucurella 5

Palmer 3

Jackson 2

Caicedo 2

Colwill 2

Neto 2

Veiga 1

Gusto 1

Fernández 1

Félix 1

Sánchez 1

Sancho 1



Only 7 games in, we need to be careful. 🤐#CFC pic.twitter.com/HoCAXS0OJ0