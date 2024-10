Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ερωτηθείς σχετικά με τον μέλλον του στην Μάντσεστερ Σίτι, απέφυγε να δώσει κάποια σαφή απάντηση, ενώ το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Το «Έτιχαντ» υποδέχεται τη Φούλαμ το Σάββατο (05/10, 17:00) και η Μάντσεστερ Σίτι φιλοδοξεί να επιστρέψει στις νίκες μετά από δύο συνεχόμενες ισοπαλίες στην Premier League.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του παιχνιδιού, ο Πεπ Γκουαρδιόλα κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούσαν όχι μόνο την ομάδα, αλλά και τον ίδιο, μιας και το συμβόλαιό του λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι.

«Δεν πρόκειται να μιλήσω για αυτό το θέμα. Ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί», απάντησε αφήνοντας τα πάντα «ανοιχτά» σχετικά με το μέλλον του στους Citizens.

"I'm not going to talk about this subject."



Pep Guardiola addresses fans on his future at Manchester City 👀 pic.twitter.com/6Wk8HYRaCj October 4, 2024

Σχετικά με την κριτική που δέχεται η Σίτι για τις φερόμενες 115 παραβιάσεις των κανονισμών και τις επακόλουθες συνέπειες, εάν κριθεί ένοχη, ο Γκουαρδιόλα σχολίασε:

«Είμαι μέρος αυτού του συλλόγου, βρίσκεται βαθιά μέσα στα κόκκαλά μου και ο καλύτερος τρόπος για να τον υπερασπιστώ είναι να νικάει στα παιχνίδια και να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα γίνεται. Θα υπερασπιστώ την ομάδα μου, την εμπιστεύομαι. Ερωτεύτηκα τη Σίτι από την πρώτη στιγμή που έφτασα εδώ», υπογράμμισε ο Καταλανός τεχνικός με τον οποίο η Σίτι έφτασε στο πρώτο της ιστορικό Champions League το 2023.

"I'm part of this club, deep inside my bones" 🦴



Pep Guardiola discusses what makes him defend Manchester City against criticism 🟦 pic.twitter.com/UfgVAqoyqb — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 4, 2024

Οι οπαδοί της ομάδας πάντως επιθυμούν διακαώς την παραμονή του Γκουαρδιόλα και για αυτό στο αυριανό παιχνίδι αναμένεται να υψώσουν στο «Έτιχαντ» σχετικό πανό.

«Πρέπει να μου φέρουν το λογαριασμό για να πληρώσω το πανό», ήταν το σχόλιό του πάνω σε αυτό!