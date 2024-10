Ο Κρίστοφερ Ενκουνκού έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν και η Τσέλσι αποφάσισε να δημιουργήσει έναν ειδικό λογαριασμό στα social media για να ανεβάζει φωτογραφίες του Γάλλου από τους πανηγυρισμούς του με τα μπαλόνια.

Η Τσέλσι έκανε το καθήκον της απέναντι στην Γάνδη και παρά το εκτεταμένο rotation του Μαρέσκα δεν δυσκολεύτηκε και επικράτησε με 4-2, ξεκινώντας με το δεξί το ταξίδι της στην League Phase του Conference League.

Ο Κρίστοφερ Ενκουνκού κατάφερε και πάλι να σκοράρει για τους «μπλε» και να φτάσει τα επτά γκολ μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Παρότι ο Γάλλος αγωνίζεται μέχρι στιγμής κυρίως ως αλλαγή, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να αναδείξει τις εκτελεστικές του αρετές μπροστά από τις αντίπαλες εστίες.

Η «τρέλα» που επικρατεί στο στρατόπεδο της Τσέλσι για τον Ενκουνκού είναι τέτοια που οι «μπλε»... υποχρεώθηκαν να φτιάξουν λογαριασμό στα social media για να ανεβάζουν τις φωτογραφίες του Γάλλου επιθετικού από τους πανηγυρισμούς του με τα μπαλόνια.

Όπως έκανε άλλωστε και στη Λειψία, ο Ενκουνκού συνηθίζει να πανηγυρίζει τα γκολ του, φουσκώνοντας ένα μπαλόνι. Στους «ταύρους» ο Γάλλος έβγαζε κόκκινο μπαλόνι μέσα από την κάλτσα του, ωστόσο πλέον το χρώμα του μπαλονιού είναι σε μπλε απόχρωση, τιμώντας φυσικά την Τσέλσι.

Η Τσέλσι δημιούργησε λογαριασμό με ονομασία «When Christo Scores» τόσο στο Instagram όσο και στο Χ (πρώην Twitter) και ήδη οι ακόλουθοι αυξάνονται.

Chelsea really created an account on X and IG to post every Nkunku goal celebration.



You just know we've been wanting a consistent goalscorer for ages 😭 pic.twitter.com/Onlo7TuMdK