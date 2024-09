Τεν Χαγκ: «Δεν σκέφτομαι ότι θα με απολύσουν»

Ο Έρικ Τεν Χαγκ ξεκαθάρισε πως δεν σκέφτεται να αποχωρήσει από το τιμόνι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρά τις τελευταίες κακές εμφανίσεις της ομάδας.

Μετά την οδυνηρή ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 0-3 από την Τότεναμ στο «Ολντ Τράφορντ», ο Έρικ Τεν Χαγκ έκανε κάποιες δηλώσεις, τονίζοντας τη δέσμευσή του στην ομάδα και την ανάγκη για ενότητα, παρά το απογοητευτικό αποτέλεσμα.

Ο προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη παραίτησης ή απόλυσης, επισημαίνοντας ότι τόσο η ιδιοκτησία, όσο και το προσωπικό και οι παίκτες είναι όλοι στην ίδια σελίδα σχετικά με την κατεύθυνση της ομάδας: «Δεν σκέφτομαι να απολυθώ, καθόλου. Όλοι πήραμε την απόφαση να μείνουμε μαζί. Η ιδιοκτησία, το προσωπικό, οι παίκτες, εγώ ο ίδιος. Πήραμε την απόφαση από μια σαφή ανασκόπηση του τι πρέπει να κάνουμε»..

Μεταξύ άλλων ο Ολλανδρος τεχνικός ανέφερε ότι είχαν συνειδητοποιήσει εξ αρχής πως η ανάκαμψη θα απαιτούσε χρόνο και εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι ενωμένοι για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες: «Γνωρίζαμε ότι θα χρειαζόταν κάποιος χρόνος. Είμαστε στην ίδια σελίδα μαζί, Θα επανέλθουμε. Πάντα υπάρχει μια νέα μέρα και θα μάθουμε από αυτήν και οι παίκτες μου είναι δυνατοί χαρακτήρες και θα ανακάμψουμε»

