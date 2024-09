Ο Γκάρι Νέβιλ δεν μάσησε τα λόγια του μετά το «εφιαλτικό» πρώτο ημίχρονο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Τότεναμ στο «Ολντ Τράφορντ», ασκώντας δριμεία κριτική στην πρώην του ομάδα.

Η πολύ κακή εικόνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Τότεναμ, έφερε τους Spurs μπροστά με 1-0 χάρη στο γκολ του Τζόνσον, με την Γιουνάιτεντ να μην καταφέρνει να βρει αντίδραση και μάλιστα να μένει με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Μπρούνο Φερνάντες με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ο Γκάρι Νέβιλ δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και, σχολιάζοντας το πρώτο μέρος, το χαρακτήρισε ως ένα από τα χειρότερα ημίχρονα επί Έρικ Τεν Χαγκ.

«Η Γιουνάιτεντ του πρώτου ημιχρόνου είναι η απόλυτη ντροπή. Ίσως ένα από τα χειρότερα ημίχρονα που έχω δει επί εποχής Τεν Χαγκ και αυτό κάτι λέει», είπε και προσέθεσε:

«Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που βλέπω, είναι πραγματικά άσχημο. Δεν μιλάω καν για τα γκολ, αναφέρομαι στα βασικά. Βλέπουμε ποδόσφαιρο επιπέδου παμπ», σχολίασε ο πρώην ποδοσφαιριστής των Κόκκινων Διαβόλων φανερά εκνευρισμένος.

🚨🚨🎙️| Gary Neville on Erik ten Hag:



"He can’t believe what he’s watching. I can’t believe what I’m watching. It’s awful..." pic.twitter.com/e9Jx9C2eJv