Αρτέτα:«Αγαπώ και θαυμάζω τον Γκουαρδιόλα, τον θεωρώ φίλο μου»

Ο Μικέλ Αρτέτα απάντησε στις δηλώσεις του Πεπ Γκουαρδιόλα, υπογραμμίζοντας πως το μόνο που γνωρίζει για τη Μάντσεστερ Σίτι είναι πόσο σκληρά δουλεύουν, ενώ παράλληλα εξέφρασε τον θαυμασμό και την αγάπη του για τον Καταλανό τεχνικό των Σίτιζενς.

Ο Γκουαρδιόλα φάνηκε ενοχλημένος από τις δηλώσεις του άλλοτε συνεργάτη του, Μικέλ Αρτέτα, και τον κάλεσε δημοσίως να δώσει εξηγήσεις: «Την επόμενη φορά, ο Μικέλ θα πρέπει να είναι πιο σαφής. Πρέπει να είναι ξεκάθαρος την επόμενη φορά για το τι ακριβώς εννοεί όταν λέει ότι ήταν εδώ για τέσσερα χρόνια και ξέρει ακριβώς τι συνέβη εδώ. Επειδή αυτό μπορεί να σχετίζεται με τη διαδικασία των 115 κατηγοριών, ίσως να γνωρίζει πληροφορίες γι’ αυτό. Δεν ξέρω».

Να θυμίσουμε πως η παρεξήγηση ξεκίνησε όταν ο 42χρονος τεχνικός των Gunners είχε απαντήσει για το αν η ομάδα του χρησιμοποιεί «σκοτεινές τεχνικές», λέγοντας: «Ήμουν εκεί για τέσσερα χρόνια. Έχω όλες τις πληροφορίες, οπότε ξέρω, πιστέψτε με».

Ο Αρτέτα, θέλοντας να δώσει τέλος σε αυτή την παρεξήγηση, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του ότι το μόνο που γνωρίζει για τη Μάντσεστερ Σίτι είναι πόσο σκληρά δουλεύουν, λέγοντας: «Όταν λέω ότι ξέρω πράγματα για τη Μάντσεστερ Σίτι, εννοώ ότι ξέρω πόσο σκληρά δουλεύουν».

Παράλληλα, ο Αρτέτα δεν έκρυψε τον θαυμασμό και την αγάπη του για τον Γκουαρδιόλα, δηλώνοντας: «Μπορώ να το επαναλάβω ξεκάθαρα, θαυμάζω τον Πεπ. Αγαπώ τον Πεπ. Τον σέβομαι τόσο στοργικά για όλα όσα κάνει για μένα, τον θεωρώ φίλο μου».

