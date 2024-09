«Καρφί» Τότεναμ για Άρσεναλ: «Μείναμε με δέκα αλλά δεν σταματήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο»

Η Τότεναμ δεν έχασε ευκαιρία να πετάξει... καρφί για την αμυντική προσέγγιση της Άρσεναλ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι και συνέκρινε το δικό της ματς απέναντι στην Καραμπάγκ.

Πολλές φορές οι κόντρες και τα «καρφιά» μεταξύ συλλόγων αποτελούν το αλατοπίπερο μιας αντιπαλότητας. Τότεναμ και Άρσεναλ μοιράζονται μια τέτοια σχέση ως δυο άσπονδοι εχθροί στο Λονδίνο και δεν είναι λίγες οι φορές που βρίσκουν αφορμές για να... πικάρουν η μια την άλλη.

Τελευταίο σχετικό παράδειγμα αποτελεί η ανάρτηση που έκαναν οι Spurs μετά τη νίκη τους με 3-0 επί της Καραμπάγκ για το Europa League, όταν κατάφεραν να επικρατήσουν κόντρα στους Αζέρους παρά το γεγονός πως έπαιζαν με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Ντράγκουσιν στο 7΄.

«Δέκα παίκτες και ποτέ δεν σταματήσαμε να παίζουμε το ποδόσφαιρό μας» έγραψαν οι Spurs, σε ένα εμφανές «καρφί» προς την Άρσεναλ, η οποία τις τελευταίες μέρες δέχθηκε έντονη κριτική για την αμυντική της προσέγγιση κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι όταν με τη σειρά της αγωνίστηκε για ολόκληρο το β΄μέρος με δέκα παίκτες.

Αναμενόμενα πάντως οι οπαδοί της Άρσεναλ σήκωσαν το γάντι που πέταξε η Τότεναμ και απάντησαν με ποικίλους τρόπους κάτω από την σχετική ανάρτηση, με τους περισσότερους να στέκονται στη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ Μάντσεστερ Σίτι και Καραμπάγκ.

10 men and we never stopped playing our football 🤍 pic.twitter.com/YFes8yIU8l