Ο Μικέλ Αρτέτα έχει να διαχειριστεί έναν απρόσμενο τραυματισμό, καθώς ο Ντάβιντ Ράγια είναι αμφίβολος για το ματς της Άρσεναλ με τη Λέστερ.

Η Άρσεναλ αντιμετωπίζει τη Λέστερ για την 6η αγωνιστική της Premier League, ωστόσο ο Μικέλ Αρτέτα αντιμετωπίζει ένα νέο πρόβλημα τραυματισμού στην ομάδα του, καθώς ο Ντάβιντ Ράγια αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα και η συμμετοχή του στο ματς είναι αμφίβολη.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας ήταν ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές στο ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι και από το παιχνίδι αυτό έχει αποκομίσει έναν μυϊκό τραυματισμό.Όπως όλα δείχνουν, ο 29χρονος Ισπανός θα μείνει εκτός για την αναμέτρηση απέναντι στη Λέστερ (28/09, 17:00).

Πιο συγκεκριμένα, ο τεχνικός των Κανονιέρηδων δήλωσε: «Δεν ξέρουμε ακόμα. Έχει έναν μυϊκό τραυματισμό, οπότε πρέπει να το ελέγξουμε».

Να θυμίσουμε ότι ο Ντάβιντ Ράγια δεν συμπεριλήφθηκε καν στην αποστολή για τον αγώνα του Λιγκ Καπ, όπου η Άρσεναλ επικράτησε άνετα με 5-1 επί της Μπόλτον.

🔴⚪️⚠️ Mikel Arteta on David Raya's conditions: "We don’t know yet. He’s got a muscular injury so we need to check". pic.twitter.com/fbj5zstkvX